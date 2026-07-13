Kumlaumu Iran kwa kujilinda dhidi ya uchokozi hakuwajibiki na si sawa

Kwa mujibu wa shirika la habari, Ismail Bakai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, kwenye ukurasa wake binafsi, akijibu wasiwasi wa msemaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu kile alichokielezea kama «makabiliano ya kijeshi» na mashambulizi ya Iran dhidi ya nchi za eneo na meli, aliandika kwenye mtandao wa X:

«Bwana Msemaji! Hali hii sio "makabiliano ya kijeshi" bali ni mwendelezo wa uchokozi dhahiri wa kijeshi ulioanzishwa tarehe 28 Februari na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran.

Iran haijashambulia mahali popote; mapigo ya Iran dhidi ya kambi na mali za kijeshi za Marekani zilizo pwani ya kusini ya Ghuba ya Uajemi ni utekelezaji wa haki ya asili ya kujilinda kisheria kulingana na sheria za kimataifa.

Unapaswa kuziomba nchi zinazotoa ardhi na kambi zao kwa Marekani kwamba zizuie Marekani kutumia ardhi yao kuandaa mashambulizi dhidi ya Iran.

Sio jukumu kwamba badala ya kuwawajibisha wavamizi kwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, mmilaumu Iran kwa kujilinda kwake.

Kwa habari, jina sahihi ni "Ghuba ya Uajemi"; tafadhali zingatia maelekezo husika ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na waraka wa tarehe 18 Agosti 1994 na 14 Mei 1999 unaolazimisha matumizi ya jina kamili "Ghuba ya Uajemi".»