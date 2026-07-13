Ushiriki wa mamilioni katika mazishi ya kiongozi mshahidi ulikuwa kura ya maoni kubwa ya uaminifu kwa mapinduzi

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Ayatollah Seyyed Ahmad Khattami Jumapili jioni katika hafla ya kumuenzi kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika kaburi takatifu la Fatima Masuma (rehema za Mungu ziwe juu yake), akirejelea ukubwa usio na kifani wa ibada ya mazishi na kuaga kiongozi mshahidi, alisema: «Kile kilichotokea nchini Iran na Iraq, kwa mtazamo wa vyombo vingi vya habari duniani, kinachukuliwa kuwa mazishi makubwa zaidi katika historia na mkusanyiko mkubwa zaidi wa watu katika karne hii.»

Aliongeza: «Vyombo vya habari vya kigeni vimerejelea ushiriki huu kama kura kubwa zaidi ya maoni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hata takwimu ndogo zilizochapishwa zinaonyesha uwepo wa mamilioni ya watu katika ibada ya mazishi.»

Imamu wa muda wa Ijumaa wa Tehran aliendelea: «Huko Iraq pia, mamilioni ya watu walikusanyika katika miji ya Najaf na Karbala kumuaga kiongozi mshahidi, na kama kungekuwa hakuna vizuizi kwa wanawake kushiriki, idadi ya washiriki ingezidi takwimu zilizotangazwa.»

Alisisitiza: «Vyombo vya habari vya Magharibi vimeripoti msongamano usio na kifani wa watu mjini Tehran na miji mingine, na ushiriki huu wa shauku ulikuwa ukweli ambao hata wapinzani wa Jamhuri ya Kiislamu hawakuweza kuupuuza.»