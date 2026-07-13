Iran: Utekelezaji wa Makubaliano na Marekani Unategemea Kutekelezwa kwa Ahadi za Washington | Makubaliano hayo Yamekwisha baina ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema kuwa utekelezaji wa makubaliano yoyote kati ya Iran na Marekani unategemea kwanza utekelezaji wa ahadi zote zilizotolewa na upande wa Marekani.

Wizara hiyo imeeleza kuwa Tehran inasisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa ahadi na wajibu wa pande zote katika mazungumzo yoyote ya kidiplomasia, na kwamba uaminifu katika utekelezaji wa makubaliano ni msingi wa kuendelea kwa mchakato wowote wa maelewano.

Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa hakuna shaka kwamba makubaliano ya awali ya hati ya maelewano (Memorandum of Understanding) kati ya Iran na Marekani yamekwisha na hayapo tena katika hatua ya utekelezaji.

Kauli hiyo inakuja wakati juhudi za kidiplomasia kuhusu masuala mbalimbali kati ya Tehran na Washington zikiendelea kujadiliwa, huku Iran ikisisitiza kuwa hatua zozote za baadaye zitategemea dhamira ya kweli ya Marekani ya kutekeleza ahadi zake na kuheshimu makubaliano yanayofikiwa.