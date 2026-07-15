  1. Home
  2. service
  3. Habari za Iran

Wamarekani wengi wanapinga uchokozi wa nchi yao dhidi ya Iran

15 Julai 2026 - 10:02
News ID: 1840460
Source: ABNA
Wamarekani wengi wanapinga uchokozi wa nchi yao dhidi ya Iran

Matokeo ya utafiti wa maoni nchini Marekani yanaonyesha kuwa wengi wa walioshiriki wanapinga uchokozi wa nchi hiyo dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu Novosti, matokeo ya utafiti uliofanywa na Taasisi ya YouGov kwa ombi la gazeti la The Economist yanaonyesha kuwa ni asilimia 27 tu ya Wamarekani wanaoidhinisha uchokozi wa nchi yao dhidi ya Iran.

Kulingana na ripoti hii, asilimia 57 ya Wamarekani walioshiriki katika utafiti huu wamesema kuwa kuuchochea vita na nchi yao dhidi ya Iran ilikuwa kosa.

Wengi wa wale wanaopinga uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran ni wafuasi wa Chama cha Demokrasia.

Zaidi ya raia 1,600 wa Marekani wameshiriki katika utafiti huu.

Your Comment

You are replying to: .
captcha