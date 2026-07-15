Wamarekani wengi wanapinga uchokozi wa nchi yao dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu Novosti, matokeo ya utafiti uliofanywa na Taasisi ya YouGov kwa ombi la gazeti la The Economist yanaonyesha kuwa ni asilimia 27 tu ya Wamarekani wanaoidhinisha uchokozi wa nchi yao dhidi ya Iran.

Kulingana na ripoti hii, asilimia 57 ya Wamarekani walioshiriki katika utafiti huu wamesema kuwa kuuchochea vita na nchi yao dhidi ya Iran ilikuwa kosa.

Wengi wa wale wanaopinga uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran ni wafuasi wa Chama cha Demokrasia.

Zaidi ya raia 1,600 wa Marekani wameshiriki katika utafiti huu.