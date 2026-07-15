IRGC: Tulilenga maghala ya kuhifadhia silaha na njia panda za ndege zisizo na rubani za MQ‑9

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wametangaza katika taarifa yao kwamba maghala kadhaa ya silaha, vipuri vya vyombo vya majini na ndege za adui, na njia panda za MQ‑9 zilikuwa shabaha za wimbi la tatu.
15 Julai 2026 - 10:04
News ID: 1840461
Source: ABNA
Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kimetoa taarifa ikisema kwamba maghala kadhaa ya kuhifadhia silaha, vipuri vya vyombo vya majini na ndege za adui, pamoja na njia panda za kuweka ndege zisizo na rubani za MQ‑9, zililengwa katika wimbi la tatu.
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