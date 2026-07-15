Gharibabadi: Tumependekeza njia mpya ya meli nchini Oman

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa masuala ya kisheria na kimataifa, katika mahojiano ya televisheni aliongeza: katika hali ya vita, wakati usalama wa taifa na maslahi ya kitaifa yanavamiwa, hawezi kuzungumza juu ya sheria ya kimataifa kwa mtazamo wa kawaida tu.

Alisema: wengine wanaweza kusema kwamba wanadiplomasia hawapaswi kutumia lugha kama hiyo, lakini ukweli ni kwamba wakati nchi iko vitani na kanuni za msingi za sheria ya kimataifa zimekiukwa na wavamizi, hawezi kutarajia kutoka kwa nchi hiyo kwamba, bila kuzingatia hali hizi, bado itasisitiza tu juu ya utekelezaji wa majukumu ya sheria ya kimataifa kama katika hali ya kawaida.

Gharibabadi aliendelea: nilitoa utangulizi huu kwa sababu wengine wanadai kwamba Mlango wa Hormuz uko kati ya nchi mbili, yaani Iran na Oman, na kwa hiyo ni lazima kuheshimu uhuru wa Oman, na nchi hiyo ina haki ya kuweka njia ya meli za biashara kupitia maji yake. Kwa mtazamo wa kisheria, hoja hii inaweza kuletwa katika hali ya kawaida, kwa sababu Oman pia inachukuliwa kuwa moja ya nchi zinazopakana na Mlango wa Hormuz.

Aliongeza: lakini hapa kuna mambo mawili muhimu. Kwanza, tuko katika hali ya vita. Mlango wa Hormuz unaweza kutumiwa na wavamizi kuhatarisha usalama wa taifa la Iran na pia kuwezesha baadhi ya operesheni za kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Iwapo Iran itadhibiti tu maji yake ya eneo, lakini isiwe na uangalizi mzuri juu ya sehemu nyingine za mlango, bado itakuwa na uwezekano wa tishio kwa usalama wa taifa kupitia njia hiyo. Kwa hiyo, suala sio tu juu ya uhuru wa Oman.

Naibu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa masuala ya kisheria na kimataifa aliendelea: jambo la pili ni kwamba Oman imekuwa jirani mzuri kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na katika nyakati mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vita vya hivi karibuni, imechukua misimamo ya kimsingi inayopinga kuenea kwa vita. Uhusiano kati ya Iran na Oman ni tofauti na ule na nchi nyingi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na unategemea ushirikiano na kuheshimiana. Kwa hiyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haina nia ya kukiuka uhuru wa Oman.