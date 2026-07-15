Baqa'i: Orodha ya uhalifu wa Marekani dhidi ya Wairani inazidi kuwa ndefu kila siku

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Ismail Baqa'i, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, kwenye ukurasa wake binafsi, akirejelea uvamizi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya maeneo katika nchi yetu, ikiwa ni pamoja na mkoa wa Hormozgan, Jumanne tarehe 23 Tir 1405 (Julai 14, 2026), ambayo ilisababisha kifo cha wanafamilia watatu wa mlinzi wa mazingira katika wilaya ya Hajiabad, aliandika: «Orodha ya uhalifu wa Marekani dhidi ya Wairani inazidi kuwa ndefu kila siku, na kila siku inayopita, Marekani inafunua sura mpya ya uadui wake dhidi ya Iran; alfajiri ya Jumanne, jeshi la kigaidi la Marekani lilishambulia kituo cha msimamizi mkuu wa mazingira katika kijiji cha Seyyed-Jozar, wilaya ya Hajiabad, kaskazini mwa Hormozgan, na kuua wanafamilia watatu wa Bwana Javad Hassan-Zadeh, mlinzi wa mazingira mwenye bidii.»

Aliongeza: «Huu ni mfano mpya tu wa uhalifu wa kivita wa Marekani katika kipindi cha miezi minne na nusu iliyopita, ulioanza kwa mauaji ya viongozi, watoto, wanawake na wanaume wa Iran huko Tehran, Minab, Lamerd na maeneo mengine tarehe 9 Esfand 1404 (Februari 28, 2026).»

Baqa'i alisisitiza: «Kila uhalifu mpya unaimarisha azma ya Wairani katika harakati za kufikia haki, na kuwahukumu na kuwaadhibu watendaji na waamrishi wa uhalifu huu.»