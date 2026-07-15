Pezeshkian: Sio kila neno linastahili jibu kutoka kwa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa Iran, kando ya hafla ya leo ya kumuenzi kiongozi wa mapinduzi aliyefariki katika ukumbi wa Mosalla mjini Tehran, akijibu taarifa za Rais wa Marekani, alisema maneno hayo ni «yasiyo na adabu» na akaongeza kwamba kauli kama hizo ni sifa ya wale wanaozitoa, na hazistahili kujibiwa na Iran.

Aliporejelea malengo yanayodaiwa kuwa nao maadui dhidi ya Iran, alisema: «Wale ambao walidhani wanaweza kuigawa Iran, hawajafikia malengo yao katika vitendo, na Jamhuri ya Kiislamu, kwa msingi wa imani na itikadi yake, itailinda kila sentimita ya ardhi yake.»

Rais pia alisisitiza umuhimu wa mshikamano wa kitaifa na akataja kudumisha umoja na mshikamano wa ndani kuwa hatua ya kwanza katika kuendeleza njia ya nchi, na akaongeza: «Neno au kitendo chochote kinachosababisha mgawanyiko na mifarakano katika jamii kitasababisha kupungua kwa nguvu ya kitaifa.»