Kupiga kwa usahihi kwa makombora ya Iran kituo cha magaidi wa Marekani nchini Jordan

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu vyanzo vya Kiarabu, katika kuendelea na majibu madhubuti ya vikosi vya kijeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya harakati za uadui wa Washington, picha zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Kiarabu zinaonyesha kwamba makombora yaliyorushwa yamevuka ngome za ulinzi na kupiga shabaha zake moja kwa moja kwenye kituo cha vikosi vya kigaidi vya Marekani kaskazini-mashariki mwa Jordan.

Shambulio hili la usahihi, pamoja na kuvunja vifaa vya kituo hicho, limethibitisha tena udhaifu wa madai ya Marekani kuhusu uwezo wake wa kujihami na utayari wa kijeshi dhidi ya azma ya Jamhuri ya Kiislamu.

Operesheni hii inaonyesha kutokuwa na uwezo wa mifumo ya Marekani dhidi ya nguvu ya makombora ya Iran.