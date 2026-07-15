Trump: Mashambulizi makali dhidi ya Iran yataendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, «Donald Trump», Rais wa Marekani, katika mahojiano na Fox News, alidai kwamba Washington inawapa Iran «mapigo makali sana».

Pia alisema kwamba mashambulizi haya yataendelea mpaka atakapoamua kuyaacha.

Trump alidai kwamba Marekani usiku wa leo, kesho na kesho kutwa itaulenga Iran kwa nguvu, na katika hatua ya mwisho, mitambo ya kuzalisha umeme na madaraja ya Iran yatalengwa.

Pia, akikaza sauti yake ya vitisho, alidai: ikiwa Iran haitakubali kurudi mezani kwa mazungumzo, tutayalenga madaraja yote ya nchi hiyo.

Trump aliendelea na uongo wake akidai kwamba Marekani Jumanne ilifanya mazungumzo na Iran na kuihimiza kufikia makubaliano.

Rais huyo mgaidi wa Marekani alisema kwamba hatasaini makubaliano ambayo hayahakikishi kutokuwa na silaha za nyuklia kwa Iran.

Alidai kwamba Iran ilikuwa umbali wa wiki mbili kutoka kuwa na silaha za nyuklia, na kwamba kulipuliwa kwa maeneo ya nyuklia ya Iran kulizuiia Tehran kupata silaha za nyuklia.