Makao Makuu ya Khatam: Piga miundombinu – tutaibomoa miundombinu yote iliyobaki katika eneo hilo

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Kanali Ibrahim Zolfaghari, msemaji wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya, alisema katika onyo kwa maadui: Piga miundombinu – tutaibomoa miundombinu yote iliyobaki katika eneo hilo.

Maneno kamili ya Kanali Ibrahim Zolfaghari ni kama ifuatavyo:

Marekani ya uhalifu inaendelea na uasi wake na kuvuruga usalama wa eneo hilo.

Kwanza, inasisitizwa tena kwamba kwa hali yoyote na kwa njia yoyote, hatutairuhusu Marekani kama nchi ya kigeni na isiyo ya eneo hilo kuingilia mlango wa Hormuz. Hii ni mstari mwekundu usiovunjika wa Iran.

Ikiwa vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani, ambaye ni mtupu ndani, kuhusu kulenga miundombinu ya Iran ya Kiislamu na jeshi la uvamizi la nchi hiyo vitatekelezwa, basi yote yaliyobaki salama kwa heshima ya Iran – yaani miundombinu yote katika eneo hilo – yatavunjwa kwa mapigo ya chuma ya vikosi vya silaha vya nguvu vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hivi kwamba hakuna athari yoyote itakayobaki, kana kwamba hazijawahi kuwepo tangu mwanzo.

Adui mjinga ajue: wakati wa ushujaa kwetu si wakati wa kusita. Kile kinachofanywa na vikosi vya Iran si pigo la usawa, bali ni pigo la ubora. Mapigo ambayo yatakuwa makali, makubwa na yenye uharibifu zaidi kuliko wakati wote. Moto wa ghadhabu ya taifa ambalo halijawahi kusalimu amri utamchoma mchokozi.