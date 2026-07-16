Kuharibiwa kwa rada ya kugundua na kudhibiti anga katika kambi ya Sheikh Isa nchini Bahrain

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake namba 18 ilitangaza: rada ya kugundua na kudhibiti anga na kituo cha kusukuma mafuta kwa ndege za kivita za adui mchokozi katika kambi ya Sheikh Isa nchini Bahrain imeharibiwa kabisa.

Kwa kujibu uhalifu wa jeshi la Marekani katika kuvamia kambi za pwani na baadhi ya maeneo yasiyo ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na hospitali ya watoto wa saratani na kiwanda cha kutengeneza maji kwa ajili ya mahujaji wa Karbala katika eneo la mpaka la mkoa wa Ilam, wana wenu wenye nguvu na wapiganaji – wanamaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi – katika wimbi la kumi la operesheni ya Nasr-2 kwa nembo takatifu ya Ya Ali Asghar (rehema zake zimshukie) na kwa shambulio kali dhidi ya kambi ya Marekani huko Sheikh Isa (Bahrain) wameharibu kabisa rada ya kugundua na kudhibiti anga na kituo cha kusukuma mafuta kwa ndege za kivita za adui mchokozi, na vita hii inaendelea.