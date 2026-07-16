Jeshi: kambi na vituo vya Marekani nchini Kuwait na Bahrain zilishambuliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Idara ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi, saa chache zilizopita na katika awamu ya kumi ya operesheni ya Sa'ege (Radi), ndege zisizo na rubani za Arash za Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zilishambulia mifumo ya rada, mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, na mizinga ya mafuta ya jeshi la kigaidi la Marekani katika kambi ya Ali Al-Salem nchini Kuwait.

Mfumo wa Patriot ulikuwa na jukumu la ulinzi wa anga na kulinda kambi hii pamoja na ndege za usafiri na ndege zisizo na rubani za hali ya juu, ikiwa ni pamoja na MQ-9.

Pia katika wimbi lingine la mashambulizi, mifumo ya mawasiliano na rada ikiwa ni pamoja na rada za Super Hawk, pamoja na vifaa na mifumo ya Patriot ya jeshi la kigaidi la Marekani iliyowekwa kwenye eneo la ulinzi wa anga la kambi ya Sheikh Isa nchini Bahrain zililengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani.

Kambi hii, ambayo pia ni makao ya vitengo vya usaidizi vya ndege za Marekani, imepata uharibifu mkubwa kutokana na mashambulizi ya mafanikio ya ndege zisizo na rubani na makombora ya jeshi na IRGC.

Jeshi likisisitiza kwamba ujasiri, ubeberu, vitisho na uvamizi wa adui huongeza tu nia na nguvu zetu za kujitetea, liliongeza: uweza wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unategemea na kuegemea juu ya watu wema na wavumilivu, uwezo wa mapambano na roho inayotokana na ushujaa na ujasiri wa mashahidi wenye daraja kubwa, Kiongozi na Bw. Shahidi wa Iran katika kulinda maslahi ya kitaifa na haki ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu «wakali kwa makafiri, wenye huruma baina yao», tumesimama imara na thabiti dhidi ya adui.