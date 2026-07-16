Zahrabi: Makadirio ya uharibifu wa mazingira katika Mlango wa Hormuz yanachunguzwa

Hamid Zahrabi, Naibu wa Mazingira Asili na Baiolojia Anuwai wa Shirika la Kuhifadhi Mazingira, katika mahojiano na mwandishi wa «Mehr» kuhusu hali ya hivi karibuni ya makadirio ya uharibifu wa mazingira uliofanyika kwenye Mlango wa Hormuz, alisema: uchunguzi wa kiwango cha uharibifu uliofanyika kwa mazingira, baiolojia anuwai ya nchi, na uchafuzi unaotokana na utoaji wa vichafuzi bado uko kwenye ajenda ya Shirika la Kuhifadhi Mazingira, na tafiti za kitaalamu katika eneo hili zinaendelea.

Aliongeza: katika sehemu inayohusu maeneo ya nchi kavu yaliyo chini ya usimamizi wa Shirika la Kuhifadhi Mazingira, kutokana na upatikanaji wa taarifa na uwezekano wa kukusanya data za uwanjani, tathmini zimefanywa na kiwango cha uharibifu kimekadiriwa.

Kwa mujibu wa Zahrabi, matokeo ya tathmini hizi zimetumwa kwa vyombo husika kwa ajili ya kufuata taratibu za kisheria na kiutawala.

Naibu wa Mazingira Asili na Baiolojia Anuwai wa Shirika la Kuhifadhi Mazingira, akizungumzia hali ya Mlango wa Hormuz na mifumo ikolojia mingine ya baharini, alisema: tafiti zinazohusiana na sehemu hii zinafanywa na naibu wa mazingira ya baharini wa Shirika. Kutokana na asili ya nguvu na majimaji ya mazingira ya baharini, makadirio ya uharibifu wa mazingira katika maeneo haya ni magumu zaidi kuliko ikolojia ya nchi kavu na yanahitaji uchunguzi wa kina na wa kisayansi.

Alisisitiza: makadirio ya uharibifu wa mazingira uliofanyika kwenye Mlango wa Hormuz na mifumo ikolojia mingine ya baharini yatatangazwa baada ya kukamilika kwa tafiti na muhtasari wa matokeo.