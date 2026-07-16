Msemaji wa Jeshi: Marekani haiwezi kufungua Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia Jumatano usiku katika sherehe ya kumbukumbu ya kifo cha kishahidi cha kiongozi wa taifa katika ukumbi wa Mosa la ya Amol, alisema: adui alitangaza kwamba ndani ya wiki moja ataharibu nyadhifa zote za kijeshi za Iran, lakini kwa siku 40 aliona makombora ya Iran yakipaa juu ya kichwa chake.

Aliporejea uvunjaji wa mkataba wa makubaliano na adui na kuunda njia haramu kusini mwa Mlango wa Hormuz, alisema: vikosi vya silaha viliingia kwa nguvu dhidi ya uvamizi huu na kulishambulia meli zilizokiuka sheria, kwa sababu mpaka Marekani itakapokubali mfumo wa kisheria wa Iran na utaratibu unaotegemea mapenzi ya Iran utakapotawala katika Mlango wa Hormuz, mlango huu utabaki funge.

Alionyesha kwamba uvamizi wa aibu na uhalifu wa Wamarekani hauwezi kufungua Mlango wa Hormuz, na alisisitiza: kukubali kwa Marekani masharti ya mkataba wa makubaliano, kuacha uhalifu na uadui, na kutawala kwa sheria za Iran ndio njia ya kufungua Mlango wa Hormuz.