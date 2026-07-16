Utekelezaji wa awamu ya tisa ya operesheni ya Sa'ege ya Jeshi / Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya Marekani nchini Jordan

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, ndege zisizo na rubani za kuharibu za Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika awamu ya tisa ya operesheni ya Sa'ege na kwa kujibu uvamizi wa adui muuaji wa watoto dhidi ya baadhi ya maeneo ya nchi yetu na kambi ya Bampur-Iranshahr ambayo ilisababisha kifo cha kishahidi cha maafisa saba na askari wa Jeshi la Nchi kavu, zililenga kituo cha rada cha kudumu, mfumo wa mawasiliano na mizinga ya mafuta ya jeshi la kigaidi na la kuua watoto la Marekani katika kambi ya Al-Azrak nchini Jordan.

Kambi hii ni makao ya mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora na inachukuliwa kuwa moja ya vituo muhimu zaidi vya kimkakati na vya amri ya vikosi vya uvamizi vya Marekani katika eneo la Asia Magharibi.

Jeshi likilaani mashambulizi ya kinyama ya adui dhidi ya makao ya wafanyakazi wa kudumu na wa kuitwa kazini huko Iranshahr, likasema vitendo hivyo vinatokana na tabia isiyo ya kibinadamu ya adui mwovu, na likisisitiza kwamba uhalifu huu hautafutika kamwe katika kumbukumbu ya historia, likaongeza: wana wa taifa katika jeshi ni wajitoa dhabihu kwa ajili ya taifa na walinzi wa usalama wa Iran, na hawatapungua hata chembe katika wajibu wao wa kutukuka wa kulinda taifa na nchi ya Kiislamu na kulipa kisasi damu ya mashahidi wetu wapendwa.