Shambulio kali la anga katika katikati ya Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, vyanzo vya Kipalestina vilitangaza kwamba serikali ya Kizayuni, muda mfupi uliopita, ililenga eneo la Al-Barka katika mji wa Deir al-Balah uliopo katikati ya Ukanda wa Gaza kwa shambulio kali la anga.

Pia vyanzo vya Kipalestina vilisema kwamba serikali ya Kizayuni ililenga kambi ya Al-Bureij iliyoko katikati ya Ukanda wa Gaza, ambapo mtu mmoja alijeruhiwa.

Vyanzo vya Kipalestina vilitangaza kwamba kwa kifo cha mtu mwingine huko Gaza, idadi ya waliouawa katika eneo hili kutokana na mashambulizi ya serikali ya Kizayuni katika Ukanda wa Gaza tangu asubuhi ya leo Jumatano imefikia 4.