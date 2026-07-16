Wamarekani wengi wanaona kuanzisha mzozo na Iran ni kosa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, matokeo ya uchunguzi mpya yanaonyesha kwamba zaidi ya nusu ya Wamarekani wanaona kuanzisha mzozo na Iran na serikali ya Trump ni uamuzi mbaya.

Matokeo ya uchunguzi wa kampuni ya utafiti «YouGov» uliofanywa kwa ajili ya jarida la The Economist yanaonyesha kwamba zaidi ya nusu ya Wamarekani wanaona kuanzisha mzozo wa kijeshi na Iran ni uamuzi usio sahihi.

Kwa mujibu wa uchunguzi huu, 57% ya walioshiriki walitathmini uamuzi wa kuanzisha mzozo wa kijeshi na Iran kuwa si sahihi, wakati ni 27% tu waliounga mkono hatua hiyo.

YouGov kwenye tovuti yake iliongeza kuhusu hili: vita vya Marekani dhidi ya Iran havina uungwaji mkono wa umma, na Wamarekani wengi wanataka kukomeshwa kwake.