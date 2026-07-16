CBS: Marekani inapanga kushambulia Cuba

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, CBS News iliripoti kwamba wapangaji wa kijeshi wa Marekani wamekuwa wakichunguza aina mbalimbali za chaguo kwa hatua zinazowezekana dhidi ya Cuba, ikiwa ni pamoja na shambulio la anga kwa ushiriki wa maelfu ya wanajeshi wa Marekani.

Ripoti hiyo, ikinukuru maafisa kadhaa wa Marekani waliofahamu mazungumzo haya, ilisema kwamba shambulio la anga litafanywa na Kitengo cha 101 cha Ndege – kitengo pekee kilichofunzwa kwa ajili ya misheni hiyo.

Maafisa hao walisisitiza kwamba mpango huu haimaanishi kwamba Rais Donald Trump au Pentagon wameamua kuanza operesheni.

Ripoti hiyo pia inasema kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Cuba itakabiliwa na changamoto kubwa, kwa sababu rasilimali kubwa za kijeshi za Marekani bado zimejishughulisha na operesheni dhidi ya Iran.