Kuharibiwa kwa ndege za kivita na ndege za kujaza mafuta za Marekani zilizoko Jordan

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake limeripoti kuharibiwa kwa ndege kadhaa za kujaza mafuta na ndege za kivita za Marekani kwa kutumia makombora ya balistiki na ndege nyingi zisizo na rubani.

Matini ya taarifa ni kama ifuatavyo:

“Watu wenye heshima wa Jordan;

Watu wema wa nchi iliyokanyagwa na miguu ya manabii wa Mungu, enyi watu ambao zaidi ya watu wote duniani mna ukaribu na Palestina na mnajua zaidi maumivu ya wanyonge katika Gaza na Ukingo wa Magharibi – baada ya shambulio letu mwaka jana kwenye kambi ya Al-Udeid nchini Qatar, jeshi la Marekani linaloua watoto, ili kuondoa kituo chao cha amri kutoka kwenye moto mkali wa wapiganaji wa Uislamu, lilihamisha kituo cha amri cha vikosi vya Marekani katika eneo hilo (CENTCOM) kutoka Qatar hadi Al-Azraq katika ardhi yenu. Na tangu wakati huo hadi sasa, kituo cha uongozi wa maovu dhidi ya watu wa Palestina na nchi nyingine za Kiislamu kiko katika ardhi yenu na kwenye ufikiaji wenu.

Mbali na CENTCOM, kambi ya anga na makumi ya ndege za kujaza mafuta, F-35, F-15, na F-16 za Marekani zimewekwa katika ardhi yenu, na kutoka huko zinafanya mashambulizi ya anga dhidi ya watu wanyonge wa Palestina, Iran, na Lebanon.

Iliyopita usiku, jeshi la Marekani linaloua watoto lilifanya uovu tena na likatumia kambi zake nchini Jordan kufanya uhalifu mkubwa wa kivita – kulenga malengo ya kiraia ikiwemo madaraja kadhaa, maeneo ya makazi, na kituo cha kusukuma maji katika Bandar Abbas kusini mwa Iran.

Katika kujibu uovu huu, wapiganaji wa Uislamu katika wimbi la 14 la operesheni Nasr-2 kwa neno la siri lililobarikiwa “Ee Sahib az-Zaman (Mungu aiharibie kuja kwake), nisaidie!” katika awamu mbili walishambulia ndege za kivita na ndege za kujaza mafuta za Marekani zilizoko Jordan kwa kutumia makombora kadhaa ya balistiki na ndege nyingi zisizo na rubani, ambayo ilisababisha kuharibiwa kwa ndege kadhaa za kujaza mafuta na ndege za kivita za Marekani na uharibifu mkubwa kwa idadi kubwa zaidi yao.”