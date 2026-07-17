Mwitikio wa Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Taifa ya Bunge kuhusu Mashambulizi ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ibrahim Azizi, Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Taifa ya Bunge, alisema: «Uhalifu wa Marekani kusini mwa nchi – kama vile shule ya Minab, hospitali ya saratani ya watoto huko Ahvaz, ukumbi wa michezo wa Lamerd, mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya maeneo ya makazi na kiraia na mengine – yanaonyesha udhaifu na kukata tamaa kwa jeshi linalodai kutetea haki za binadamu katika kukabiliana na Iran, mshindi wa vita ya siku 12 na mapigano ya Ramadhani.»

Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Taifa ya Bunge alisisitiza: «Kusini lenye heshima kumekuwa ngome ya ulinzi wa Iran, na moyo wa wananchi wote uko huko. Maadui wa taifa shujaa la Iran lazima wajue kwamba nguvu za Bunge hazitasamehe damu iliyomwagwa ya watu wasio na hatia na zitafanya maisha yao kuwa meusi.»