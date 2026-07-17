Mpango wa adui wa kushambulia Iran; vita hii si ya kijeshi pekee

Naser Kheirkhah, mtaalamu na mtangazaji wa Redio ya Uchumi, akisisitiza kwamba Iran imeingia katika «vita mseto», katika mahojiano alisema: «Vita hivi havina vipengele vya kijeshi pekee, bali vinajumuisha nyanja za kiuchumi, vyombo vya habari, kijamii na kisaikolojia. Kwa hiyo, vyombo vya habari, hasa Redio ya Uchumi, vinapaswa kwa kutumia uchambuzi wa kitaalamu kuelezea umma athari za muda mrefu za mabadiliko haya kwenye masoko ya nishati, gesi, heliamu na uchumi wa eneo hilo.»

Kheirkhah alisema kuwa uenezaji wa habari kwa kutumia vyanzo vya kuaminika ni muhimu na alisema: «Usambazaji sahihi wa habari, kuakisi uwezo wa nchi na kuelezea athari za kiuchumi za uvamizi wa Marekani una jukumu muhimu katika kukabiliana na operesheni za kisaikolojia za adui.»

Alirejelea utamaduni wa kihistoria wa taifa la Iran na kusema: «Taifa la Iran halijawahi kuanzisha vita na uvamizi, na historia hii pamoja na mafundisho ya Kiirani-Kiislamu ndio sababu kuu ya uvumilivu wa nchi katika hali ya sasa.»

Mtaalamu huyu na mtangazaji wa Redio ya Uchumi, kuhusu athari za kiuchumi za mashambulizi dhidi ya kusini mwa nchi, alisema: «Kwa kuzingatia mchango mkubwa wa uchumi wa bahari katika biashara ya Iran, adui anajaribu kuongeza athari za vikwazo kupitia shinikizo kwenye njia za bahari; lakini usimamizi wa rasilimali, upatikanaji wa bidhaa za msingi, usaidizi kwa uzalishaji na ushirikiano wa serikali na sekta binafsi umeunda uwezo wa kuvuka hali hizi.»

Kheirkhah alionya dhidi ya kuenea kwa uvumi katika nafasi ya vyombo vya habari na akasisitiza: «Simulizi sahihi, kwa wakati na yenye ushahidi inatoa fursa kutoka kwa vyombo vya habari vya uadui, na hata imesababisha vyombo vingi vya habari vya lugha ya Kiajemi nje ya nchi kurejelea vyanzo vya ndani vya Iran kwa habari za matukio.»

Mwisho aliwataka wafanyabiashara na watu wote kuendelea kushikamana, kudhibiti rasilimali ipasavyo, kuunga mkono uzalishaji na kuzingatia makundi yaliyo hatarini, na akasisitiza: «Mtaji kuu wa Iran katika vita hivi ni ufahamu, uvumilivu, mshikamano wa kitaifa na kuegemea katika uwezo wa ndani.»