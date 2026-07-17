Shambulio la kushtukiza la Iran dhidi ya kituo cha amri cha kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Arabi, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran walitangaza kwamba wamefanya shambulio la kushtukiza dhidi ya kituo cha amri cha Marekani katika eneo la At-Tanf nchini Syria.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran walisisitiza kwamba maadamu mashambulizi ya Marekani yanaendelea, hakuna mafuta au gesi itakayosafirishwa kupitia Mlango wa Hormuz, na udhibiti kamili wa Mlango wa Hormuz bado uko mikononi mwao, na maadamu uvamizi wa Marekani unaendelea, hata tone moja la mafuta na gesi halitatoka katika eneo hili.

Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa伊朗 pia walitangaza kwamba mbali na kuharibu mfumo wa rada, pia wameharibu helikopta kadhaa maalum za operesheni maalum.

Iliyopita usiku na asubuhi ya leo, Iran mbali na kambi ya At-Tanf, pia ililenga kambi za Marekani nchini Qatar, Bahrain, Kuwait na Jordan kwa mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani.