Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran: Tutalinda Ardhi Yetu kwa Kutumia Uwezo Wetu Wote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa taarifa ikisema kuwa Iran itaendelea kulinda mamlaka yake ya kitaifa, umoja wa ardhi yake na usalama wa wananchi wake kwa kutumia uwezo wote ilionao, kwa mujibu wa haki ya kujilinda inayotambuliwa na sheria za kimataifa.

Katika taarifa hiyo, wizara hiyo imeishutumu Marekani kwa madai ya kukiuka makubaliano ya kusitisha vita ya tarehe 18 Juni na kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran, ikisema hatua hizo zimevuruga juhudi za kidiplomasia na kuongeza mvutano katika eneo.

Aidha, Iran imedai kuwa mashambulizi yaliyofanywa katika siku za karibuni yamelenga miundombinu ya kiraia, ikiwemo kambi ya kijeshi katika mji wa Iranshahr, maghala ya nafaka, kiwanda cha kuzalisha maji ya kunywa, pamoja na mnara wa uangalizi wa baharini katika Chabahar. Kwa mujibu wa Tehran, mashambulizi hayo yanakiuka sheria za kimataifa na yanastahili kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita.

Wizara hiyo pia ilisema kuwa vitisho vya kuyalenga madaraja, vituo vya kuzalisha umeme na miundombinu mingine muhimu vinaonesha, kwa mtazamo wa Iran, dhamira ya kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na mali za kiraia, jambo ambalo limekatazwa na Mikataba ya Geneva ya mwaka 1949 na sheria nyingine za kimataifa.

Iran imeongeza kuwa, kwa kuzingatia Kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa kinachotambua haki ya kujilinda, itaendelea kutumia uwezo wake wote kukabiliana na kile ilichokiita mashambulizi ya kijeshi na vita mseto vinavyoendeshwa dhidi yake.

Mwisho, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imezitaka Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kutekeleza wajibu wao wa kuwawajibisha wale wanaokiuka amani na usalama wa kimataifa, ikionya kuwa kutopuuzwa kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa kunaweza kuwa na athari kubwa kwa mfumo wa kimataifa.