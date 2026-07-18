Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mifumo ya Patriot ya Yordani ilishindwa na makombora ya Iran, na milipuko mipya imetikisa kambi za wavamizi wa Marekani nchini Kuwait.

Kwa mujibu wa ripoti rasmi za Pentagoni, idadi ya wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni imeongezeka hadi 13 (10 wanajeshi wa jeshi na 3 mabaharia); taarifa ambayo CBS News imesema imesababishwa na makombora kupiga moja kwa moja vituo vya Washington.

Vyombo vya habari vya kikanda vimesisitiza kwamba makombora ya Iran yalifanikiwa kuvuka mifumo ya ulinzi ya Yordani, yakaibisha Patriot za Marekani, na kufikia shabaha zao katika kambi ya "Muwaffaq as-Salti"; nguvu ya milipuko ilisikika hata katika maeneo yanayokaliwa.

Wakati huo huo, vyanzo vya habari vinaripoti kuendelea kwa operesheni dhidi ya uvamizi, hivyo kwamba milipuko mingi imetikisa tena kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait.

Pia, kulengwa kwa kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Saudia kwa kombora la balistiki, kunaonyesha kwamba mashine ya vita ya wavamizi katika eneo lote, mbele ya majibu makali na sahihi, imekwama kabisa, na mifumo yao ya ulinzi inayojivunia imeshindwa kabisa dhidi ya nguvu ya ulinzi ya Iran.