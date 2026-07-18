Kepler: Mwendo wa Meli katika Mlango wa Hormuz Ufika Chini Kabisa Katika Wiki 3 Zilizopita

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, data iliyochapishwa na kampuni ya Kepler inaonyesha kwamba mwendo wa meli katika Mlango wa Hormuz ulipungua siku iliyopita, hivi kwamba ni meli nane tu zilizopitia eneo hilo.

Kwa mujibu wa ripoti hii, siku iliyopita idadi ndogo zaidi ya meli katika wiki tatu zilizopita ilipitia Mlango wa Hormuz.

Inafaa kumbuka kwamba uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran katika eneo la Ghuba ya Uajemi umeleta usumbufu katika mwendo wa meli katika Mlango wa Hormuz.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza mara kwa mara kwamba ina usimamizi wa mlango huo na kwamba meli lazima zipitie tu njia salama iliyoamuliwa na Iran. Pia, matokeo ya kutumia njia mbadala zinazofungua njia kwa ajili ya kuingilia kijeshi kwa Marekani katika eneo hilo ni juu ya meli zinazokiuka.