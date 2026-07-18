Shambulio la Jeshi kwa Mizinga ya Mafuta ya Marekani na Madaraja kadhaa nchini Bahrain

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, Ofisi ya Mahusiano ya Jeshi ilitangaza: "Kwa kujibu uhalifu wa Marekani na kuadhimisha kumbukumbu ya mashahidi, hasa mashahidi wapendwa wa mikoa ya kusini ya nchi, saa chache zilizopita na katika awamu ya kumi na tano ya Operesheni 'Radi', ndege zisizo na rubani za uharibifu za Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zililenga 'makambi na maegesho ya ndege', 'mizinga ya mafuta' ya jeshi la Marekani katika kambi ya Sheikh Isa, pamoja na madaraja kadhaa nchini Bahrain."

Kambi ya anga ya Sheikh Isa kusini mwa Bahrain inachukuliwa kuwa moja ya vituo muhimu zaidi vya uendeshaji na usaidizi wa Jeshi la Anga na Jeshi la Wanamaji la Marekani, ambayo kwa sababu ya vituo na vifaa vyake muhimu, inafanya kazi kama nguzo ya operesheni za Marekani dhidi ya malengo ya kikanda, hasa dhidi ya nchi yetu.

Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, likiadhimisha kumbukumbu ya mashahidi wasio na hatia wa uhalifu wa hivi karibuni wa adui mnyonge, lilisisitiza: "Kusini yenye fahari ya Iran ni sehemu muhimu ya ulinzi na uvumilivu wa watu hodari wa eneo hili katika kipindi cha miaka minane ya vita vya kukandamiza na uvumilivu wao wa leo dhidi ya uhalifu wa adui mjanja. Tuko tayari kutoa roho zetu kwa ajili ya watu hawa hodari na taifa zima kuu la Iran, na tunajivunia wajibu wetu wa kijeshi wa kulinda nchi hii."