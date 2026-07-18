Iraki Inapinga Kuenea kwa Vita Katika Eneo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Fuad Hussein katika mahojiano na Al-Arabiya, aliposema kwamba kuna juhudi za kuingiza Iraki katika vita, alisema: "Iraki imepata hasara za kimateriali kutokana na vita hivi, na takriban raia 200 wa Iraki wameuawa hadi sasa."

Alisema: "Tangu vita vilianza katika eneo hilo, Iraki haijaweza kuuza mafuta."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraki aliendelea kusema kwamba Iraki inashikilia uhusiano mzuri na nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi, na akaongeza kwamba Baghdad iko tayari kufanya ushirikiano wa kiusalama na kubadilishana taarifa na nchi hizi.