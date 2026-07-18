Harakati ya Al-Mujahidin Palestina: Shambulio kwenye Mwili wa Mazishi huko Gaza ni Mwendelezo wa Mauaji ya Kimbari

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Harakati ya Al-Mujahidin Palestina katika kujibu shambulio la serikali ya Kizayuni kwenye mwili wa mazishi katika kambi ya Nuseirat Gaza ilitangaza kwamba kulenga waombolezaji ni ishara ya msisitizo wa wakaliaji wa kuendeleza vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya taifa la Palestina.

Harakati hiyo kwa kutolea taarifa, iliisifu serikali ya Marekani na nchi nyingine zinazounga mkono serikali ya Kizayuni kuwa na dhima kamili ya kuendelea kwa mauaji na uhalifu unaofanyika katika Ukanda wa Gaza, na kusisitiza kwamba msaada wa kisiasa na kijeshi kwa serikali hii umeandaa mazingira ya kuendelea kwa mashambulio haya.

Harakati ya Al-Mujahidin Palestina pia iliomba jumuiya ya kimataifa, taasisi za kisheria, na umma kwa ujumla kuongeza shinikizo za kisiasa, kisheria, na za wananchi, ili kusimamisha vita, kumaliza uhalifu, na kuondoa kizuizi cha Ukanda wa Gaza.

Vyanzo vya hospitali huko Gaza vilitangaza kwamba siku ya Ijumaa kufuatia shambulio la serikali ya Israel kwenye msafara wa maombolezo katika kambi ya Nuseirat, angalau watu 8 waliuawa na wengine 20 walijeruhiwa.