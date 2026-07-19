Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Luteni Jenerali, Rubani Ali Abdollahi katika ujumbe wake, akiwaonya maadui wa Marekani wenye ujanja, alikumbusha kwamba Vikosi vya Wanajeshi vitatoa jibu lenye uharibifu dhidi ya ukatili wowote.

Alisema kwamba nguvu ya ulinzi ya nchi yetu mpendwa, kwa upande mmoja, ni msingi imara wa amani na usalama wa taifa lenye kiburi na jasiri kutoka kusini hadi kaskazini, na kutoka mashariki hadi magharibi mwa ardhi tukufu na pana ya Iran, na kwa upande mwingine, ni msingi wa kuhudumia na kufanya kazi kwa maafisa wanyoofu wa nchi kwa ajili ya ustawi na furaha ya watu wenye heshima.

Alisisitiza kwamba kambi ya adui, baada ya kushindwa mfululizo katika vita vya kijeshi, inategemea kuweka mgawanyiko na fitina kati ya watu na maafisa, kwani kushindwa kwa Shetani Mkubwa, Marekani mhalifu, kunategemea mshikamano wa ndani, na kupambana vikali dhidi ya njama hii ya kishetani ili kuwakatisha tamaa maadui ni jambo la lazima na muhimu kwa wote.