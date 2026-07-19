Ufichuzi wa maelezo ya mashambulizi makali ya Iran; Majeruhi wa makumi ya wanajeshi wa Marekani wakati wa kukimbia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la New York Times lilikiri kwamba Iran imesababisha uharibifu kwa idadi kubwa ya helikopta za Marekani nchini Jordan. Helikopta hizi ni za aina ya Black Hawk, na kila moja inagharimu dola milioni 21.

Gazeti hilo liliripoti kwa kunukuu maafisa wa Marekani: Vikosi vyetu nchini Jordan vilishuhudia mashambulizi 4 ya Iran ndani ya siku 5, ambayo yalisababisha vifo na majeruhi. Mashambulizi ya Iran yalisababisha kujeruhiwa kwa makumi ya wanajeshi na uharibifu mkubwa kwa helikopta za Marekani.

Waliongeza: Iran bado ina akiba kubwa ya makombora na inaweza kupenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani kuliko hapo awali. Jordan kama mwenyeji wa vituo kuu vya anga vya Marekani ina umuhimu maalum kwa sababu kabla ya kuanza kwa vita, Pentagon ilihamisha baadhi ya vikosi vyake kutoka Bahrain, UAE na Qatar hadi maeneo salama zaidi nchini Jordan na katika ardhi iliyokaliwa. Nafasi ya Jordan katika kuunga mkono operesheni za Marekani pia iliongezeka. Shambulizi la kwanza la Iran lililenga kituo kwenye kituo cha anga cha Mfalme Faisal, na kusababisha kujeruhiwa kwa wanajeshi 5 wa Marekani. Shambulizi la pili lililenga kituo cha mashariki mwa Jordan ambapo helikopta za Marekani zilikuwa zimewekwa. Saa 48 zilizopita, makombora ya Iran yaligonga kituo cha Muwaffaq as-Salti huko al-Azraq, na wanajeshi 20 wa Marekani waliokuwa wakikimbilia kwenye maboma walijeruhiwa. Iran ililishambulia tena kituo hiki siku ya Ijumaa, na wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa na wengine wanne kujeruhiwa.

CBS News pia iliripoti kwa kunukuu afisa wa Marekani kwamba shambulizi la Iran limesababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Marekani kwenye kituo cha Muwaffaq as-Salti nchini Jordan.

Hapo awali, Donald Trump, Rais wa Marekani, alipojibu kuuawa kwa wanajeshi wawili wa Marekani nchini Jordan, alilielezea tukio hilo kuwa «la kusikitisha sana».

Amri Kuu ya Marekani (CENTCOM) ilithibitisha kuuawa kwa wanajeshi wawili wa Marekani katika mashambulizi ya Iran dhidi ya kituo cha wanajeshi wake nchini Jordan.

Trump alisema: Kuona jambo kama hilo linatokea ni chungu kwetu; tukio hili ni la kusikitisha sana.