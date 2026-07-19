Waziri wa Utamaduni: Watu wa Iran hawataangushwa na makombora na mabomu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sayyid Abbas Salehi, Waziri wa Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu, Jumamosi jioni (Tarehe 27 ya Mwezi wa Tir, Mwaka 1404 wa kalenda ya Iran) alipojibu uharibifu wa daraja la Bandar Abbas – Rudkan na wavamizi wa Marekani, alichapisha picha ya uharibifu huo kwenye akaunti yake na kuandika: Hii ni picha ya leo ya Bandar Abbas – Rudkan.

Waziri wa Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu aliongeza: Wavamizi wa Marekani wameharibu daraja la barabara, lakini watu wa Iran hawataangushwa na makombora na mabomu; wataunganisha nia zao na mioyo yao, watajenga barabara na kupita.