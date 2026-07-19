Uvunjaji wa makubaliano umethibitisha tena kutokuwepo kwa thamani ya sahihi ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Alhajji Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, alichapisha ujumbe kuhusu epopeia kubwa ya kuaga shahidi wa Iran na kufafanua masuala muhimu ya nchi.

Alhajji alisema: Sambamba na mazishi ya kiongozi shahidi, uvunjaji wa ahadi mara kwa mara na shetani mkubwa kuhusu mkataba uliotiwa saini kati ya marais wa Iran na Amerika umethibitisha tena kwa wote ukweli kwamba sahihi ya Rais wa Marekani haina thamani na ni batili, na kwamba jeuri, upanaji mamlaka na ukatili ni sehemu zisizotengana ya itikadi na mwenendo wa Marekani. Leo shetani mkubwa amefunua tena sura yake ya kweli isiyo na kinyago, ili uzoefu huu mweusi wa uhalifu na uvunjaji wa ahadi uwe hoja nyingine thabiti ya uwongo, kutokuwa na mantiki, kutokuwa na amana na uchafu wa Marekani. Sasa kwa kuwa adui wa Marekani anatafuta uchochezi wa vita, kubeba mizigo mizito zaidi na aibu zaidi, na ajue kwamba taifa pendwa la Iran na mstari wa upinzani wana mafunzo yasiyosahaulika kwake, ambayo ushujaa wa wapiganaji wa Uislamu na uhodari wa watu mashujaa wa eneo la kusini wameonyesha mifano yake katika siku hizi.

Inastahili kuwaambieni ninyi, watu waaminifu na wenye fahari wa Iran, kwamba moja ya mambo ya msingi katika kipindi hiki ni kusisitiza umoja wa neno na mshikamano mtakatifu katika ngazi zote za watu na maafisa, na katika nyanja zote, kwa ajili ya kufikia malengo makuu ya Mapinduzi ya Kiislamu na kuhakikisha heshima na uhuru wa Iran pendwa, hasa dhidi ya adui mhalifu na mjanja wa Marekani. Kama ilivyotahadharishwa mara kwa mara na kwa mkazo, kulinda umoja na kuepuka mfarakano na migogoro, tofauti za kisiasa na kuibua tofauti za kijamii ni wajibu wa wote; na bila shaka, nafasi ya maafisa na watu wanaojali na kujitolea kwa ajili ya mapinduzi, Imam na kiongozi shahidi katika kuimarisha umoja na muungano wa nchi ni muhimu na nyeti zaidi.