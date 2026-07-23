Onyo la Makao Makuu ya Khatam: Hakuna Tone Moja la Mafuta Litakalosafirishwa Nje

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya yameonya: Endapo vitisho vya Marekani vitafanyika, wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hawataruhusu usafirishaji wa nje wa tone hata moja la mafuta, na miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na uchumi katika eneo hilo italengwa.

Ujumbe kamili ni huu:

Rais wa Marekani ameitisha tena Iran kwa kulenga miundombinu ya nchi hiyo.

Kufuatia onyo la jana usiku, inatangazwa kwamba Mlango wa Hormuz bado umefungwa, na ikiwa meli yoyote itapitisha mlango huo, lazima ifuate njia iliyowekwa na taratibu zilizotangazwa hapo awali.

Iwapo vitisho vya Marekani vitatekelezwa, wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hawatakubali kusafirishwa nje hata tone moja la mafuta, na miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na uchumi katika eneo hilo italengwa.

Vitisho vya mara kwa mara vya Marekani havitaleta chochote isipokuwa kuenea kwa vita katika eneo hilo na hata zaidi ya hapo.