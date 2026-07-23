Pezeshkian: Hakuna Sababu Yoyote Inayoweza Kuvunja Uhusiano kati ya Iran na Iraki

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian katika hafla ya kupokea hati za uwakilishi za balozi mpya wa Iraki mjini Tehran, Yasser Abd az-Zahra al-Hajjaj, alimtakia mafanikio katika kipindi chake cha kazi, akasisitiza undani wa uhusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Iraki na akasema: Mahusiano ya nchi mbili yanazidi uhusiano wa kawaida kati ya majirani, yamejengwa juu ya mafungamano makubwa ya kihistoria, kiutamaduni, kidini na kistaarabu, na mataifa ya Iran na Iraki yana hatima, maslahi na malengo yanayofanana; ni uhusiano ambao hakuna sababu au mpaka wowote utakaoweza kuuvunja.

Rais, akizungumzia uwezo mkubwa wa eneo hilo na ulimwengu wa Kiislamu, alisema: Eneo letu lina baraka na uwezo nadra wa kibinadamu, asili na kiuchumi, na ikiwa nchi za eneo hili, hasa nchi za Kiislamu, zitapanua ushirikiano na ushirikishwaji wao ndani ya mfumo wa maslahi ya pamoja, zitaweza kuijenga mustakabali wa amani, usalama, ustawi, maendeleo na maendeleo endelevu kwa mataifa yao.

Pezeshkian, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kikanda, aliongeza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza maendeleo na upanuzi wa mwingiliano na Iraki na nchi nyingine za eneo hili katika nyanja za kiuchumi, kibiashara, kisayansi, kiteknolojia, kiutamaduni, kisiasa na kiraia, na inaamini kwamba kuimarisha ushirikiano huu kunaweza kuwa mfano wa mafanikio wa muungano wa kikanda na ushirikiano kati ya nchi za Kiislamu.

Rais, akiendelea, alizungumzia sherehe za kihistoria na za kuheshimika za mazishi ya kiongozi aliyeuawa wa Iran nchini Iraki, akielezea ushiriki huo mkubwa na wa kipekee wa watu kama dhihirisho wazi la mafungamano makubwa ya kihisia, kiimani na kiutamaduni kati ya mataifa hayo mawili na akasema: Umoja huu na mshikamano haukuweza kufikiriwa na watazamaji wengi na nguvu za kigeni, na umeonyesha kwamba mtaji wa kijamii kati ya mataifa ya Iran na Iraki ni mali isiyokamilika kwa ajili ya maendeleo ya uhusiano baina ya nchi mbili na kuimarisha muungano wa kikanda. Tunatumaini kuendelea na njia na malengo ya shahidi huyo mkubwa katika kuelekea kwenye kuimarisha umoja, maendeleo ya ushirikiano na kujenga eneo lenye nguvu, salama na la maendeleo.

Rais, akizungumzia jukumu la balozi mpya wa Iraki katika kuendeleza uhusiano kati ya nchi mbili, alisema: Inatarajiwa kwamba katika kipindi cha uwakilishi wako, uhusiano bora kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Iraki katika nyanja zote utazidi kuimarika na misingi mpya ya ushirikiano na mwingiliano kati ya nchi hizo mbili iwekwe.