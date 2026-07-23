Jenerali Mousavi: Mkivunja miundombinu, kukatika kwenu kwa umeme ni hakika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Jenerali Seyyed Majid Mousavi, Kamanda wa Jeshi la Anga na Nafasi la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alichapisha ujumbe mfupi katika mtandao mmoja wa kijamii akisema: Madaraja yetu na mitambo yetu ya umeme yakishambuliwa, kukatika kwa umeme kwa washirika na waalimu wa wauaji wa watoto ni hakika.