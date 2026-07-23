Araghchi: Mafundisho yetu ya ulinzi ni wazi; jicho kwa jicho

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akijibu matamshi ya hivi karibuni ya Rais wa Marekani Donald Trump, alichapisha ujumbe katika mtandao mmoja wa kijamii akisema: Mafundisho yetu ya ulinzi ni wazi: jicho kwa jicho.

Aliongeza: Uvamizi wowote dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na dhidi ya miundombinu yetu, utakabiliwa na jibu thabiti, lenye nguvu na la kuamua.

Araghchi alisisitiza: Kila upande unaoshiriki kwa namna yoyote katika uvamizi huo au kuuunga mkono, utachukuliwa kama lengo halali.