Gharibabadi: Hatutarajii Ulaya kuwa mfuasi wa mvamizi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Kazem Gharibabadi, Naibu wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje, alichapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii akisema: Katika mkutano na mabalozi 25 wa Ulaya na maafisa wa muda, niliweka wazi misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu masuala ya sasa na vitendo vya uhalifu vya Marekani, na nilieleza kwamba katika vita vya siku 40 tuliwalaza washambuliaji vikali.

Aliongeza: Katika awamu mpya ya uvamizi wa kijeshi, tutailinda kwa uthabiti ardhi yetu na maslahi yetu ya kitaifa. Vita hivi havijaletea Marekani mafanikio yoyote ya kimkakati, bali vinahatarisha amani na usalama wa kikanda na kimataifa.

Gharibabadi aliongeza: Pia niliwaeleza kwamba tunatarajia Ulaya kulinda Katiba ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa na kulaani uvamizi. Bila shaka, wachache wa Ulaya kama Uhispania wamechukua misimamo ya kimsingi.

Aliendelea kusema: Ni lazima serikali za Ulaya zizingatie kwamba kutoa vituo na ardhi kwa mvamizi kunaweza kuziweka katika safu ya wavamizi. Matarajio kutoka kwa Ulaya ni kwamba iwe kinara wa diplomasia, na si mfuasi wa nguvu ya uvamizi.