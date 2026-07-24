Vitendo vya uadui vya Umoja wa Ulaya na Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Kaja Kallas, msimamizi wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya, leo Ijumaa alitangaza kwamba Umoja wa Ulaya umechukua hatua mpya za kizuizi dhidi ya majaji watano wa Iran na mtu mmoja mashuhuri katika nyanja ya shughuli za mtandao kwa tuhuma za "kiukwaji wa haki za binadamu".

Hata hivyo, Kallas hakutangaza majina ya majaji hao.

Wizara ya Fedha ya Marekani pia iliweka vikwazo dhidi ya watu wanne na taasisi tisa zinazohusiana na Iran.

Kuweka vikwazo dhidi ya watu wa Iran na Ulaya na Marekani kwa kisingizio cha haki za binadamu si jambo jipya, kwa kuwa serikali hizi zinachukulia haki za binadamu kama nyenzo ya kushinikiza nchi mbalimbali duniani ikiwa ni pamoja na Iran.