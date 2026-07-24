Reuters imeripoti: Juhudi za Pakistani na China kuanzisha tena mazungumzo kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Reuters, vyanzo vitatu vya Pakistani vimetangaza kwamba Islamabad inachunguza njia ya kuanzisha tena mazungumzo yaliyofeli kati ya Iran na Marekani kuhusu kumaliza vita vya sasa katika mfumo wa juhudi ambazo China imeanzisha.

Vyanzo hivi vimeongeza kwamba mazungumzo kuhusu suala hili yamefanyika wakati wa ziara ya Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran mjini Islamabad katika siku zilizopita.

Wakati huo huo wamesisitiza kwamba vikwazo mbele ya mazungumzo yoyote na Marekani bado ni kubwa.

Hali hii inakuja wakati ambapo Marekani na serikali ya Trump wakati wa mazungumzo ya kuonyesha na Iran walifanya uchokozi wa kijeshi dhidi ya nchi yetu na kwa vitendo walionyesha kwamba hawawezi kuaminiwa.