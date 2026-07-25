Zolqadr: Mashambulizi ya makusudi ya wapiganaji wetu yanaendelea hadi adui asalimu amri

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Baqer Zolqadr, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, katika ujumbe wake alisisitiza: Kila safu ya moshi katika eneo hilo inamaanisha kulengwa kwa kituo cha kijeshi, kiusalama au kifedha cha Marekani.

Aliongezea: Mashambulizi ya makusudi na yanayoendelea ya wapiganaji wetu ni mijeledi ya hasira ya taifa la Iran lililosimama, ambayo inashuka juu ya mgongo wa mfumo wa utawala wa kimataifa, na yataendelea hadi adui asalimu amri kabisa na kulipiza kisasi cha damu ya watoto wadhulumiwa wa Minab, Lamerd na sehemu nyingine, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.