The Guardian imefichua: Kuongezeka kwa usahihi na uharibifu wa makombora ya Iran katika mashambulizi ya hivi karibuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Uingereza «The Guardian» lilifichua kwamba Iran katika kipindi cha kuongezeka kwa mvutano katika Mashariki ya Kati, imefanikiwa kuimarisha uwezo wake wa kulenga vituo vya Marekani na miundo muhimu katika eneo hilo. Hii imefikiwa kupitia mchanganyiko wa maendeleo ya kiufundi katika mpango wa makombora, matumizi ya picha za satelaiti, na kupitishwa kwa mbinu za kijeshi zilizochochewa na uzoefu wa Urusi katika vita vya Ukraine.

Dan Sabbagh, mhariri wa masuala ya ulinzi na usalama wa gazeti hili, alisisitiza kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran yanaonyesha kuongezeka kwa kiwango cha usahihi na uwezo wa uharibifu; jambo ambalo wakati huo huo limefunua udhaifu unaowezekana katika mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani iliyopo katika eneo hilo.

Ripoti hii, ikirejelea shambulizi la Iran kwenye «Kituo cha Ndege cha Muwaffaq as-Salti» nchini Jordan, imeandika kwamba shambulizi hilo lilifanikiwa wakati kituo hicho kilikuwa chini ya ulinzi wa mfumo wa hali ya juu wa ulinzi wa makombora wa Marekani unaojulikana kama «THAAD». Katika shambulizi hili, wanajeshi 3 wa Marekani waliuawa.

Picha za satelaiti zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Iran zinaonyesha kwamba idadi ya miundo ya kituo hicho imeharibiwa; jambo ambalo liliilazimu Wizara ya Ulinzi ya Marekani (Pentagon) kufanya uchunguzi kuhusu sababu za kushindwa kwa mfumo wa ulinzi kukinga shambulizi hili.