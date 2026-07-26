Mlipuko wa Tanki ya Mafuta Iliyokiuka Katika Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, kulingana na taarifa zilizopokelewa, saa chache zilizopita tanki ya mafuta iliyokiuka katika Mlango-Bahari wa Hormuz, iliyotoka kwenye njia iliyowekwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ililipuka kwa kugongana na mgodi wa baharini.

Tukio hili limetokea wakati Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilikuwa imeonya mara nyingi kwamba kuondoka kwa meli kutoka kwenye njia iliyotangazwa kunaweza kuwa na madhara na uwajibikaji kwao.

Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba tanki hii, licha ya maonyo ya awali, iliacha korido iliyoamriwa na Iran na kuingia katika eneo lililo nje ya njia salama ya usafiri wa baharini.

Tukio hili limetokea wakati Mlango-Bahari wa Hormuz katika siku za hivi karibuni umeshuhudia kuongezeka kwa mienendo ya meli za kigeni na baadhi ya vyombo vinavyokiuka, huku Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikisisitiza haki yake ya kimamlaka juu ya njia hiyo ya kimkakati ya maji.