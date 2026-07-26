Nikzad: Vitendo vya ujinga vya serikali ya Ukraine havitabaki bila jibu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ali Nikzad, Makamu wa Rais wa Bunge la Mashauriano la Kiislamu, katika hotuba yake ya awali kabla ya ratiba katika kikao cha hadhara cha leo cha Bunge (Jumapili, tarehe 4 mwezi wa Mordad), alitoa heshima na sala kwa roho tukufu ya mwanzilishi mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, roho ya Malaika wa Kiongozi Shahidi wa Ummah, Eminence Ayatollah Imam Khamenei, na mashahidi wa njia ya haki na busara tangu mwanzo wa Uislamu hadi mapambano ya mwisho ya majeshi ya haki na asili safi dhidi ya dhuluma na kiburi, yaani vita ya tatu ya kulazimishwa; na akaongeza: Tunaendelea kuelezea unyenyekevu wetu wa hali ya juu mbele ya epiki ya mamilioni ya mazishi ya kiongozi wetu shahidi, iliyofanywa na watu wapendwa wa Iran ya Kiislamu na watu wa Irak watiifu na wanaotafuta haki, na tunamtakia yule shahidi-mujahid cheo cha juu na kuungana na mababu zake watakatifu.

Alisema jambo muhimu katika suala hili ni kukata tamaa kwa Amerika mhalifu katika kinamasi alimoingia, na akaongeza: Lazima tusisitize tena ukweli kwamba mifumo inayotawala katika Mlango-Bahari wa Hormuz haitarejea katika hali ya kabla ya vita. Tunamshauri pia Rais wa Marekani mwenye kujidanganya avuke pamba masikioni mwake na aondoke katika eneo ambalo kwa maelfu ya miaka sisi na babu zetu tumeishi, kabla hajapata kushindwa kubwa kuliko ile iliyopita.

Nikzad, akichambua vitendo vya uharibifu vya serikali za Ulaya dhidi ya Iran, alisema: Kwa miaka iliyopita tumevumilia vitendo vya uharibifu vya serikali za Ulaya. Tunazionya serikali hizi, hasa serikali mpya ya Uingereza, bunge na serikali ya Bulgaria, na serikali ya Ukraine, wasije wakajifanya kuwa mchezo mikononi mwa Marekani na wajiepushe na zahanati ambazo hazihusiani nao.

Alisisitiza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran daima itatumia haki yake halali ya kulinda uadilifu wa eneo lake, na kila eneo ambalo ni chanzo cha uchokozi dhidi ya nchi yetu na ardhi yetu, hakika litakuwa shabaha halali ya vikosi vyetu vya silaha, na vitendo vya ujinga vya serikali ya Ukraine havitabaki bila jibu. Kwa neema na ahadi ya Mungu na mapokeo ya kihistoria yaliyothibitishwa, ushindi wa taifa kuu la Iran uko karibu.