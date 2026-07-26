Madai ya uwongo ya Netanyahu: Mpango wa nyuklia wa Iran lazima usimamishwe!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika mahojiano na Fox News, bila kutaja kwamba kwa upande mmoja utawala wake ndio pekee wenye ghala la silaha za nyuklia katika eneo hilo bila uangalizi wowote wa IAEA, na kwa upande mwingine mpango wa nyuklia wa Tehran una asili ya amani, alidai: Mpango wa nyuklia wa Iran lazima usimamishwe – iwe kwa makubaliano au bila yake.

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni kisha, kwa kutoa madai ya kuingilia yanayokiuka sheria za kimataifa, alidai: Vita vitaisha wakati serikali ya Iran itapoanguka au kudhoofishwa kiasi cha kutambua ulazima wa kusitisha mpango wake wa nyuklia!

Benjamin Netanyahu, akielezea matamanio yake kuhusu Lebanon, alidai hivi: Ni lazima tupigane na Hezbollah ya Lebanon, na tunafanya hivyo. Hakika hatuna wasiwasi kuhusu Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ninakusudia kusafiri kwenda New York kwa ajili ya Mkutano Mkuu wa mwaka huu pia.