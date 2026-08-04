Celic: Lengo pekee la "mtandao wa mauaji ya kimbari wa Netanyahu" ni kuharibu kabisa Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Anatolia, Omer Celic, naibu mwenyekiti wa Chama cha Haki na Maendeleo cha Uturuki na msemaji wa chama hicho, katika chapisho kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii alishutumu mashambulizi ya hivi karibuni ya utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza.

Msemaji wa chama tawala cha Uturuki cha Haki na Maendeleo kuhusu hili aliandika: "Lengo pekee la Netanyahu ni kuharibu kabisa Gaza. Suala hili ni uadui dhidi ya maadili yote ya kibinadamu. Netanyahu kwa uchokozi wake, sasa anaharibu sera za nchi zote zinazounga mkono amani."

Kisha akaongeza: "Mtandao wa Netanyahu unaendelea kuua. 'Mtandao huu wa mauaji ya kimbari' hivi karibuni umeua (kuwafisha shahidi) zaidi ya raia 30 huko Gaza na kulenga vituo vya matibabu."

Celic alibainisha: "Mashambulizi haya yalifanywa mara baada ya makubaliano kuhusu ramani ya njia inayowezesha utekelezaji wa mpango wa amani wa Gaza. Hii inaonyesha tena kwamba mtandao wa Netanyahu unaona kila hatua ya kufikia amani kama adui."