Msemaji wa IRGC: Vyombo vya Habari Leo ni Sehemu ya Mfumo wa Vita

Kama alivyoripoti mwandishi wa ABNA, Brigedia Jenerali Heseni Mohebi (naibu wa safu ya pili) alasiri ya Jumamosi katika hafla ya kuadhimisha Siku ya Mwandishi wa Habari mjini Bandar Abbas, huku akipongeza wafanyakazi wa vyombo vya habari kwa Siku ya Mwandishi, alisema: "Leo tunapigana vita na moja ya nchi kubwa duniani, na kwa sababu ya asili ya mseto ya vita hivi, ina nyanja mbalimbali, na moja ya muhimu zaidi ni nyanja ya vyombo vya habari."

Aliongezea: "Kwa sababu ya ushawishi wake mpana juu ya maoni ya umma, vyombo vya habari vinachukuliwa kuwa moja ya nyanja muhimu zaidi za vita, na kila mtu anatarajia vyombo vya habari kuvisimulia vita hivi katika pande na vipimo mbalimbali."

Msemaji wa IRGC, akisisitiza kwamba jukumu la vyombo vya habari katika hali ya leo linazidi uandishi wa habari tu, alibainisha: "Vyombo vya habari si tu vinasimulia; ni sehemu ya mfumo wa vita. Vyombo vya habari leo ni chombo, na badala ya kusimulia ukweli, pia vinaunda simulizi, kuunda mitazamo, na hata kuunda ukweli."

Msemaji wa IRGC alisema: "Vita vya vyombo vya habari ni vya juu, vikubwa na vyenye ushawishi mkubwa kuliko vita vya kijeshi; kwa sababu kinachowapa silaha za kijeshi roho na maana ni aina ya simulizi kuhusu silaha hizo na kuzipa maana, na jukumu hili liko kwa vyombo vya habari."