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Furaha ya Netanyahu kuhusu hatua za Marekani dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai

19 Agosti 2026 - 11:17
Msimbo wa Habari: 1854356
Source: ABNA
Furaha ya Netanyahu kuhusu hatua za Marekani dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai

Netanyahu, ambaye bado ana hasira kutokana na hati ya kukamatwa ya kimataifa iliyotolewa dhidi yake, amekaribisha hatua za Marekani dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayoni, amekaribisha vikwazo vya Marekani dhidi ya Tomoko Akane, Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, na Karim Khan, Mwendesha Mashtaka Mkuu wake, na kuielezea mahakama hiyo kuwa ya "uwongo".

Alidai kwamba mahakama hiyo imegeuka kuwa utaratibu wa uwongo unaoficha matumizi mabaya ya mamlaka nyuma ya sheria za kimataifa, ambayo inaharibu misingi ya haki.

Jana, Wizara ya Hazina ya Marekani ilitangaza kwamba imeweka vikwazo hivyo.

Hatua hii ya Marekani inakuja baada ya mahakama hiyo mnamo Novemba 2024 kutoa hati za kukamatwa za kimataifa dhidi ya Netanyahu na waziri wa zamani wa ulinzi wa utawala wa Kizayoni kwa tuhuma za kufanya uhalifu dhidi ya ubinadamu katika Ukanda wa Gaza.

Mnamo Februari 2025, Trump pia aliamuru vikwazo vyawekwe kwa sababu ya hatua za mahakama hiyo dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayoni.

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