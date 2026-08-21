Uturuki imetoa hati ya kukamata Netanyahu

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari "Anadolu", Uturuki iliomba Interpol (Polisi wa Kimataifa) kumkamata Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa tangazo la chombo hiki cha habari, Waziri wa Sheria wa Uturuki Akin Gürlek alisema kwamba nchi yake kuhusiana na mashtaka yanayoendelea dhidi ya Benjamin Netanyahu kwa tuhuma za mauaji ya kimbari, imeomba Interpol itoe «Notisi Nyekundu» (Red Notice) kwa ajili yake.

Ombi kama hilo pia limewasilishwa dhidi ya mmoja wa maafisa wa utawala huu kwa sababu ya uhalifu dhidi ya wanaharakati wa Meli ya Kimataifa ya usaidizi wa Gaza (Global Marmara Fleet).