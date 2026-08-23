Axios: Soko la mafuta duniani halijali tena machapisho ya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, tovuti ya Marekani Axios iliripoti kwamba athari za machapisho ya Donald Trump, rais wa nchi hiyo, kwa bei ya mafuta imepungua kwa muda ikilinganishwa na wiki za kwanza za vita vya Iran.

Kulingana na ripoti hii, Trump kutoka Februari 28 hadi Agosti 19 alichapisha machapisho 269 kwenye mitandao ya kijamii yanayorejelea Iran au mlango wa Hormuz.

Katika ripoti hii kwa kunukuu Ben Cahill, mchambuzi mkuu wa masuala ya mafuta, imesemwa kwamba wiki za kwanza za vita vya Iran zilishuhudia pengo la habari na kutokuwa na uhakika kuhusu sera ya Marekani na malengo ya Washington, ambayo ilisababisha masoko ya kimataifa kujibu kupita kiasi machapisho ya Trump. Hata hivyo, masoko ya kimataifa tayari kwa miezi kadhaa hayajali machapisho ya Trump kwa kuwa yanajua kwamba hayaakisi ukweli. Maneno mengi ya Trump kuhusu mlango wa Hormuz na malengo ya vita kwa kweli hayana uhusiano na kiasi cha mafuta kinachopita kwenye njia hiyo ya maji.

Aliongeza: «Ikulu ya White House katika miezi miwili ya kwanza ya vita kwa kiasi kikubwa iliweza kudhibiti mazingira ya vyombo vya habari na kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, lakini athari hii ilipungua kwa muda.»